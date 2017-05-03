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Поліцейські затримали киянина, який вбив людину під час незаконного полювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Черкаські поліцейські затримали киянина, який вбив людину під час незаконного полювання. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.

Поліцейські затримали киянина, який вбив людину під час незаконного полювання

Вранці до поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставлено тіло 39-річного жителя Золотоноші з вогнепальним пораненням, від яких останній помер. Потерпілого до лікарні привіз чоловік на власному авто, та передавши тіло загиблого лікарям зник, лише пояснив, що знайшов потерпілого ще живим на узбіччі дороги.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено особу вказаного чоловіка, та автомобіль на якому він пересувався. Ним виявився 42-річний житель Києва. Чоловіка довго шукати не прийшлось, через півтори години він прийшов до поліції і зізнався у вчиненому. Розповів, що приїхав на Черкащину на незаконне полювання. Біля річки в одному із сіл Золотоніського району, через тепловізор побачив мішень, що рухається. Здійснив два постріли. Коли під’їхав, то побачив, що влучив у людину. Поклав потерпілого в салом машини та відвіз до лікарні. Від отриманих травм потерпілий помер.

Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, справу про умисне вбивство майора Рівненського слідчого ізолятора, скеровано до суду. За версією слідства, злочин було скоєно за завданням Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

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