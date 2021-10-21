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В результате взрыва бомбы на северо-западе Пакистана погибли 4 человека

Киев • УНН

 • 20625 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Четыре человека погибли в результате взрыва, направленного против правоохранительных органов в племенном районе Баджаур на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

В результате взрыва бомбы на северо-западе Пакистана погибли 4 человека

Детали

Среди погибших — двое полицейских и два сотрудника пограничного корпуса военизированных формирований, которые расследовали еще один взрыв, произошедший днем ​​в этом районе, сообщил Синьхуа окружной полицейский Абдул Самад Хан.

Цитата

“Во второй половине дня во время взрыва несколько старейшин из этого района получили ранения во время нападения на их автомобиль вблизи границы между Пакистаном и Афганистаном. Когда полиция и ВФ прибыли на место расследования, произошел второй крупный взрыв, в результате которого четверо погибли прямо на месте ”, - сказал он.

Также добавил, что оба нападения были совершены с помощью самодельных взрывных устройств, установленных и спрятанных в траве у дороги. В этом районе проводится совместное расследование продолжается поисковая операция полиции и ВФ, и в ближайшее время мы сможем выследить и схватить убегающих боевиков.

Ни одна группа или отдельная личность пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Напомним

В результате ДТП на автодороге Киев-Одесса, где погибли три человека, есть пострадавшие. Госпитализированы восемь человек, среди них пятеро — несовершеннолетние.

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