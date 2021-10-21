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Внаслідок вибуху бомби на північному заході Пакистану загинули 4 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Чотири людини загинули в результаті вибуху, спрямованого проти правоохоронних органів в племінному районі Баджаур на північному заході провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.

Внаслідок вибуху бомби на північному заході Пакистану загинули 4 людини

Деталі

Серед загиблих — двоє поліцейських та два співробітники прикордонного корпусу воєнізованих формувань (ФК), які розслідували ще один вибух, що стався вдень в цьому районі, повідомив Сіньхуа окружний поліцейський Абдул Самад Хан.

Цитата

“У другій половині дня під час вибуху кілька старійшин з цього району отримали поранення, під час нападу на їхній автомобіль поблизу кордону між Пакистаном та Афганістаном. Коли поліція і ФК прибули на місце розслідування, стався другий великий вибух, в результаті якого четверо загинули прямо на місці”, — сказав він.

Також додав, що обидва напади були здійснені за допомогою саморобних вибухових пристроїв, встановлених і захованих в траві біля дороги. У цьому районі проводиться спільне розслідування, триває пошукова операція поліції і ФК, і найближчим часом ми зможемо вистежити і схопити втікаючих бойовиків.

Жодна група або окрема особа поки не взяла на себе відповідальність за цей напад.

Нагадаємо

У результаті ДТП на автодорозі Київ-Одеса, де загинуло троє людей, є постраждалі. Госпіталізовано вісім людей, серед них п’ятеро — неповнолітні.

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