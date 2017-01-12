Полицейские Волновахи изъяли боеприпасы у мужчины
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. На блокпосту под Волновахой Донецкой полицейские остановили 24-летнего парня, который пытался провезти взрывоопасный арсенал: гранату РГД-5, два запала и патроны. Об этом УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Вчера возле поселка Ольгинка полицейские мобильной группы Волновахского отдела полиции остановили автобус и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал. 24-летний пассажир на общественном транспорте ехал в Николаевскую область. Правоохранители проверили его документы, после чего попросили предъявить для осмотра багаж. В сумке сотрудники полиции обнаружили гранату РГД-5, два запала и 30 патронов калибра 7.62 мм. Мужчина пояснил, что опасные предметы нашел и оставил себе, чтобы в дальнейшем показать своей семье.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хранение незаконного находки человек может попасть за решетку на срок до 7 лет.
Напомним, как сообщал УНН, в КП "Марьинка" пограничники обнаружили у украинца 580 патронов.