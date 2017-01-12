Поліцейські Волновахи вилучили боєприпаси у чоловіка
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 січня. УНН. На блокпосту під Волновахою на Донеччині поліцейські зупинили 24-річного хлопця, який намагався провезти вибухонебезпечний арсенал: гранату РГД-5, два запала і патрони. Про це УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Вчора біля селища Ольгінка поліцейські мобільної групи Волноваського відділу поліції зупинили автобус і звернули увагу на чоловіка, який помітно нервував. 24-річний пасажир на громадському транспорті їхав в Миколаївську область. Правоохоронці перевірили його документи, після чого попросили пред'явити для огляду багаж. У сумці співробітники поліції виявили гранату РГД-5, два запала і 30 патронів калібру 7.62 мм. Чоловік пояснив, що небезпечні предмети знайшов і залишив собі, щоб в подальшому показати своїй родині.
Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу, а відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За зберігання незаконної знахідки чоловік може потрапити за грати на строк до 7 років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у КП “Мар’їнка” прикордонники виявили в українця 580 набоїв.