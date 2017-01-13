Полицейские уговорили мужчину в Запорожье отдать боевую гранату без чеки
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 13 января. УНН. Нетрезвый человек у супермаркета в Запорожье вытащил чеку из гранаты . Правоохранители уговорили его отдать гранату. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, у мужчины была в руках боевая граната РГД-5. Правоохранители провели беседу и уговорили его отдать боеприпас.
Окружение сняли.
Как сообщила УНН пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова, этот нетрезвый мужчина 1980 г.р. поссорился с девушкой. На месте происшествия работали полицейские, спасатели ГосЧС и скорая.