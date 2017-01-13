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Поліцейські вмовили чоловіка у Запоріжжі віддати бойову гранату без чеки

Поліцейські вмовили чоловіка у Запоріжжі віддати бойову гранату без чеки

Київ • УНН

 • 11104 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Нетверезий чоловік біля супермаркету у Запоріжжі витягнув чеку з гранати. Правоохоронці вмовили його віддати гранату. Про це кореспонденту УНН стало відомом з власних джерел.

Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, у чоловіка була в руках бойова граната РГД-5. Правоохоронці провели бесіду та вмовили його віддати боєприпас.

Оточення зняли.

Як повідомила УНН прес-офіцер патрульної поліції міста Юлія Шеймухова, цей нетверезий чоловік 1980 р.н. посварився з дівчиною. На місці події працювали поліцейські, рятувальники ДСНС та швидка.

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