Поліцейські вмовили чоловіка у Запоріжжі віддати бойову гранату без чеки
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Нетверезий чоловік біля супермаркету у Запоріжжі витягнув чеку з гранати. Правоохоронці вмовили його віддати гранату. Про це кореспонденту УНН стало відомом з власних джерел.
Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, у чоловіка була в руках бойова граната РГД-5. Правоохоронці провели бесіду та вмовили його віддати боєприпас.
Оточення зняли.
Як повідомила УНН прес-офіцер патрульної поліції міста Юлія Шеймухова, цей нетверезий чоловік 1980 р.н. посварився з дівчиною. На місці події працювали поліцейські, рятувальники ДСНС та швидка.