Полицейские обнаружили 18 гранат, дымовую шашку и сигнальную ракету, которые были спрятаны в лесополосе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Мужчина собирал дрова в Покровском районе Донецкой области и наткнулся на тайник боеприпасов. Об опасной находке сразу сообщил в полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Сегодня в Покровский отдела полиции поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около половины километра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку - спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, - мужчина обнаружил во время сбора дров. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и работников спасательной службы.

В указанном месте было обнаружено спортивную сумку, в которой находятся 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, 1 граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

Сейчас сотрудники полиции обеспечивают охрану места обнаружения взрывоопасных предметов до приезда саперов ГСЧС, которыми указанные боеприпасы будут изъяты для дальнейшей утилизации.

Напомним, в Луганской области боевики разбросали гранаты "Ф-1" возле одного из учебных заведений.

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