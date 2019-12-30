Поліцейські виявили 18 гранат, димову шашку та сигнальну ракету, що були сховані у лісосмузі

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Чоловік збирав дрова у Покровському районі Донецької області та наткнувся на схованку боєприпасів. Про небезпечну знахідку одразу повідомив до поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Сьогодні до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця району про те, що у лісосмузі на відстані близько пів кілометра від села Михайлівка він знайшов боєприпаси. Як з'ясувалося, знахідку - спортивну сумку з вибухонебезпечним вмістом, присипану травою, - чоловік виявив під час збору дров. На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу Покровського відділу поліції та працівників рятувальної служби.

В указаному місці було виявлено спортивну сумку, у якій знаходяться 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалів, 1 граната ВОГ, димова шашка та сигнальна ракета.

Наразі працівники поліції забезпечують охорону місця виявлення вибухонебезпечних предметів до приїзду саперів ДСНС, якими вказані боєприпаси буде вилучено для подальшої утилізації.

Нагадаємо, на Луганщині бойовики розкидали гранати "Ф-1" біля одного з навчальних закладів.

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