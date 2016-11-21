Полицейские в Кропивницком обнаружили у нетрезвого водителя удостоверение майора полиции
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вчера около 22:00 в районе Новоалексеевки экипаж патрульных заметил автомобиль Ssang Yong Rexton, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы остановили транспортное средство и увидели водителя с явными признаками алкогольного опьянения и едва вменяемого пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого, сообщает УНН.
Согласно информации, патрульные вызвали на место происшествия карету скорой медицинской помощи. Медицинские специалисты госпитализировали пассажира с диагнозом алкогольная кома.
Неожиданно для патрульных водитель начал вести себя неадекватно: скандалить и бросаться на стражей порядка. Инспекторы были вынуждены обуздать водителя. Во время проверки документов у водителя обнаружили удостоверение майора милиции. После недолгого сопротивления, нетрезвый дебошир уснул в служебном автомобиле.
Полицейские составили на водителя протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и вызвали на место происшествия сотрудников Управления внутренней безопасности.