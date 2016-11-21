Поліцейські у Кропивницькому виявили у нетверезого водія посвідчення майора поліції
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Вчора близько 22:00 в районі Новоолексіївки екіпаж патрульних помітив автомобіль Ssang Yong Rexton, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори зупинили транспортний засіб і побачили водія з явними ознаками алкогольного сп’яніння та ледь притомного пасажира. Про це поінформували в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, патрульні викликали на місце події карету швидкої медичної допомоги. Медичні фахівці госпіталізували пасажира із діагнозом алкогольна кома.
Несподівано для патрульних водій почав поводити себе неадекватно: скандалити та кидатися на охоронців порядку. Інспектори були вимушені приборкати кермувальника. Під час перевірки документів у водія виявили посвідчення майора міліції. Після недовгого пручання, нетверезий дебошир заснув в службовому автомобілі.
Полісмени склали на кермувальника протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та викликали на місце події працівників Управління внутрішньої безпеки.