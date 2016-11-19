Полицейские в Донецкой области задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в РФ

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Славянские полицейские задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в Ростове в этом году, и на международном уровне разыскивались правоохранителями РФ. Интерпол Донецкой области проводит проверку, чтобы выдать РФ разыскиваемого за убийство. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.