Полицейские в Донецкой области задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в РФ
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Славянские полицейские задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в Ростове в этом году, и на международном уровне разыскивались правоохранителями РФ. Интерпол Донецкой области проводит проверку, чтобы выдать РФ разыскиваемого за убийство. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.
В новогоднюю ночь 29-летний мужчина и 27-летняя женщина познакомились с тремя мужчинами и пригласили их к себе домой отметить праздник. Изрядно выпив, все уснули. Когда хозяева проснулись, то увидели, что один из новых знакомых еще спит, а двое других скрылись, а вместе с ними ноутбук и два мобильных телефона. Тогда они разбудили гостя и начали его бить. Но и этого им показалось мало. Они по очереди нанесли мужчине ножевые ранения, от которых он скончался. Чтобы замести следы преступления, они попытались расчленить тело, но, в конце концов, скрылись.
Хозяйка квартиры, у которой злоумышленники снимали жилье, дала подробное описание и данные подозреваемых. Они были объявлены в международный розыск.
Почти год соучастники скрывались от правосудия, соблюдая меры конспирации. Недавно разыскиваемые переехали в Славянск в надежде на то, что в зоне проведения АТО их никто не будет искать. Однако в ходе проведения оперативно - профилактических мероприятий славянские полицейские установили местонахождение разыскиваемых и задержали их на очередной съемной квартире.
Сообщение об их задержании каналами Интерпола было направлено инициатору розыска. Местные правоохранители подтвердили намерения экстрадиции разыскиваемых. Задержана женщина, уроженка Ростова-на-Дону, в ближайшее время будет передана российским правоохранителям, что предполагается Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.
Что касается задержанного мужчины, то учитывая, что он является уроженцем украинского с. Щелкино, было принято решение не подвергать его экстрадиции. Он остается в международном розыске, но сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности на территории Украины и передачи инициатором розыска этого уголовного производства украинским полицейским, чтобы он ответил перед законом за свои действия.
Напомним, ранее сообщалось, что разыскиваемый за разбой мариуполец получил убежище на территории РФ.