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15 марта, 19:03 • 108418 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147908 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126369 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119692 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106472 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102249 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96197 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Полицейские в Донецкой области задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в РФ

Полицейские в Донецкой области задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в РФ

Киев • УНН

 • 9648 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Славянские полицейские задержали мужчину и женщину, которые совершили убийство в Ростове в этом году, и на международном уровне разыскивались правоохранителями РФ. Интерпол Донецкой области проводит проверку, чтобы выдать РФ разыскиваемого за убийство. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.

В новогоднюю ночь 29-летний мужчина и 27-летняя женщина познакомились с тремя мужчинами и пригласили их к себе домой отметить праздник. Изрядно выпив, все уснули. Когда хозяева проснулись, то увидели, что один из новых знакомых еще спит, а двое других скрылись, а вместе с ними ноутбук и два мобильных телефона. Тогда они разбудили гостя и начали его бить. Но и этого им показалось мало. Они по очереди нанесли мужчине ножевые ранения, от которых он скончался. Чтобы замести следы преступления, они попытались расчленить тело, но, в конце концов, скрылись.

Хозяйка квартиры, у которой злоумышленники снимали жилье, дала подробное описание и данные подозреваемых. Они были объявлены в международный розыск.

Почти год соучастники скрывались от правосудия, соблюдая меры конспирации. Недавно разыскиваемые переехали в Славянск в надежде на то, что в зоне проведения АТО их никто не будет искать. Однако в ходе проведения оперативно - профилактических мероприятий славянские полицейские установили местонахождение разыскиваемых и задержали их на очередной съемной квартире.

Сообщение об их задержании каналами Интерпола было направлено инициатору розыска. Местные правоохранители подтвердили намерения экстрадиции разыскиваемых. Задержана женщина, уроженка Ростова-на-Дону, в ближайшее время будет передана российским правоохранителям, что предполагается Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

Что касается задержанного мужчины, то учитывая, что он является уроженцем украинского с. Щелкино, было принято решение не подвергать его экстрадиции. Он остается в международном розыске, но сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности на территории Украины и передачи инициатором розыска этого уголовного производства украинским полицейским, чтобы он ответил перед законом за свои действия.

Напомним, ранее сообщалось, что разыскиваемый за разбой мариуполец получил убежище на территории РФ.

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