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Поліцейські на Донеччині затримали чоловіка та жінку, які скоїли вбивство в РФ

Поліцейські на Донеччині затримали чоловіка та жінку, які скоїли вбивство в РФ

Київ • УНН

 • 9648 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Слов’янські поліцейські затримали чоловіка та жінку, які скоїли вбивство у Ростові у цьому році, та на міжнародному рівні розшукувалися правоохоронцями РФ. Інтерпол Донеччини проводить перевірку, аби видати РФ розшукуваного за вбивство. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Донецької області, повідомляє УНН.

У новорічну ніч 29-річний чоловік та 27-річна жінка познайомилися з трьома чоловіками і запросили їх до себе додому відзначити свято. Добряче випивши, всі заснули. Коли господарі прокинулися, то побачили, що один з нових знайомих ще спить, а двоє інших зникли, а разом з ними ноутбук та два мобільні телефони. Тоді вони розбудили гостя та почали його бити. Але й цього їм здалося мало. Вони по черзі нанесли чоловікові ножові поранення, від яких він помер. Аби замісти сліди злочину, вони спробували розчленити тіло, але, врешті-решт, втекли.

Господарка квартири, у якої зловмисники винаймали житло, дала детальний опис та дані підозрюваних. Вони були оголошені в міжнародний розшук.

Майже рік співучасники переховувалися від правосуддя, дотримуючись заходів конспірації. Нещодавно розшукувані переїхали до Слов’янська в надії на те, що в зоні проведення АТО їх ніхто не буде розшукувати. Однак в ході проведення оперативно – профілактичних заходів слов’янські поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваних та затримали їх на черговій орендованій квартирі.

Повідомлення про їхнє затримання каналами Інтерполу було спрямовано ініціатору розшуку. Тамтешні правоохоронці підтвердили наміри екстрадиції розшукуваних. Затримана жінка, уродженка Ростову-на-Дону, вже найближчим часом буде передана російським правоохоронцям, що передбачається Європейською конвенцією про видачу правопорушників.

Що стосується затриманого чоловіка, то враховуючи те, що він є уродженцем українського с. Щолкіне, було прийнято рішення не піддавати його екстрадиції. Він залишається у міжнародному розшуку, але наразі вирішується питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності на території України та передачі ініціатором розшуку цього кримінального провадження українським поліцейським, аби він відповів перед законом за свої дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розшукуваний за розбій маріуполець отримав притулок на території РФ.

Українські Національні Новини

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