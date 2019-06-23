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Полицейские в Николаевской области открыли уголовное производство за подкуп избирателей

Киев • УНН

 • 8340 просмотра

КИИВ.23 июня. УНН. Информацию о возможном подкупе избирателей в Первомайский отдела полиции предоставила жительница одного из сел 22 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Полицейские в Николаевской области открыли уголовное производство за подкуп избирателей

Женщина сообщила, что на территории сельского клуба кандидат на пост главы объединенной территориальной общины раздавала одежду, бывшую в употреблении, и воду. Заявительница расценила это как попытку повлиять на реализацию избирателями их избирательного права при голосовании и принуждение людей отдать свой голос за определенного кандидата.

По данному факту следственным Первомайского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины "Подкуп избирателя, участника референдума". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, полиция Харькова открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей.

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