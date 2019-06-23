Полицейские в Николаевской области открыли уголовное производство за подкуп избирателей
Киев • УНН
КИИВ.23 июня. УНН. Информацию о возможном подкупе избирателей в Первомайский отдела полиции предоставила жительница одного из сел 22 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Женщина сообщила, что на территории сельского клуба кандидат на пост главы объединенной территориальной общины раздавала одежду, бывшую в употреблении, и воду. Заявительница расценила это как попытку повлиять на реализацию избирателями их избирательного права при голосовании и принуждение людей отдать свой голос за определенного кандидата.
По данному факту следственным Первомайского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины "Подкуп избирателя, участника референдума". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Напомним, полиция Харькова открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей.