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Поліцейські Миколаївщини відкрили кримінальне провадження за підкуп виборців

Київ • УНН

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КИЇВ.23 червня. УНН. Інформацію про можливий підкуп виборців до Первомайського відділу поліції надала мешканка одного з сіл 22 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Поліцейські Миколаївщини відкрили кримінальне провадження за підкуп виборців

Жінка повідомила, що на території сільського клубу кандидат на посаду голови об’єднаної територіальної громади роздавала одяг, що був у вжитку, та воду. Заявниця розцінила це, як спробу вплинути на реалізацію виборцями їхнього виборчого права під час голосування та змушування людей віддати свій голос за певного кандидата.

За даним фактом слідчим Первомайського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 КК України "Підкуп виборця, учасника референдуму". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців.

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