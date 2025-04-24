Полицейский Василий Панькив из Тернополя погиб в тяжелых боях в Донецкой области

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 23 апреля погиб боец стрелкового батальона полиции, старший лейтенант Василий Панькив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.

Детали

Как рассказали в полиции, Василий Панькив пришел на службу в органы внутренних дел в 2014 году. Длительное время работал в подразделениях следствия и дознания. В июне 2024 года добровольцем присоединился к новосформированному стрелковому батальону полиции, чтобы защищать государство от российских оккупантов.

Настоящий патриот, надежный товарищ, который всегда приходил на помощь, — таким Василий навсегда останется в памяти коллег и собратьев – говорится в сообщении.

Напомним

С начала этого года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.