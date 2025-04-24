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Поліцейський Василь Паньків з Тернополя загинув у важких боях на Донеччині

Київ • УНН

 • 5838 перегляди

23 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції Василь Паньків. Він у 2024 році добровольцем приєднався до батальйону.

Поліцейський Василь Паньків з Тернополя загинув у важких боях на Донеччині

Під час виконання бойового завдання на Донеччині 23 квітня загинув боєць стрілецького батальйону поліції, старший лейтенант Василь Паньків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України у Telegram.

Деталі

Як розповіли у поліції, Василь Паньків прийшов на службу в органи внутрішніх справ у 2014 році. Тривалий час працював у підрозділах слідства та дізнання. У червні 2024 року добровольцем приєднався до новосформованого стрілецького батальйону поліції, щоб боронити державу від російських окупантів.

Справжній патріот, надійний товариш, який завжди приходив на допомогу, - таким Василь назавжди залишиться у пам’яті колег і побратимів

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Від початку цього року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч російських загарбників, повідомив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський.

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