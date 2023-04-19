Политолог: Экс-замминистра обороны Шаповалов находится в СИЗО за грехи прошлых министров

«Не без перегибов у нас не бывает. Помните дело Вячеслава Шаповалова, заместителя Резникова? Фактически, человек на хайпе за грехи предыдущих министров обороны сейчас находится в СИЗО. Там нет коррупционной статьи», – отметил политолог.

По его мнению, такие псевдокоррупционные дела только вредят общему имиджу Украины, а также оказывают влияние на поставки вооружений.

«В чем его подозревают? В том, что он закупал у оружейных компаний, сертифицированных в странах НАТО. Там нет никаких обвинений. Это может подтачивать, в том числе, отношение к Украине», - отметил эксперт.

Напомним, ранее защитник экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, адвокат Сергей Митюрин рассказал об обстоятельствах дела.

Несмотря на то, что Шаповалова арестовали во время так называемого «яичного скандала», в подозрении от ДБР о продовольствии и завышенных ценах на продукты питания речь не идет.

Шаповалова подозревают в «препятствовании деятельности ВСУ» по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

По версии обвинения, в первые дни полномасштабного вторжения Минобороны заключило 9 контрактов на поставку бронежилетов, касок и т.п. без соблюдения украинских стандартов качества. Все компании-поставщики, как рассказал адвокат, находятся в странах НАТО, а некоторые из них являются сертифицированными партнерами Альянса. Между тем, определенное количество продукции поступило ненадлежащего качества.

Некачественные образцы, как пояснил адвокат, на фронт не попали, а с поставщиками сразу же началась претензионная работа. Сейчас они возмещают некачественные товары качественными или деньгами.

Кроме этого, Шаповалова обвиняют также в том, что нельзя было подписывать контракты со стопроцентной предоплатой. На это защитник Шаповалова отмечает, что его подзащитный вообще не подписывал эти контракты. Между тем, заключить их в первые дни войны без полной предоплаты было невозможно, поскольку в выживание Украины тогда никто не верил.

Это дело полностью абсурдно, уверен адвокат.