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Політолог: Ексзаступник міністра оборони Шаповалов перебуває у СІЗО за гріхи минулих міністрів

Політолог: Ексзаступник міністра оборони Шаповалов перебуває у СІЗО за гріхи минулих міністрів

Київ • УНН

 • 677556 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У справі проти колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова немає корупційної складової, а у СІЗО він зараз перебуває «за гріхи минулих міністрів оборони». Такою думкою в ефірі телеканалу ІНТЕР поділився керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородній.

«Не без перегибів у нас не буває. Пам’ятаєте справу Вячеслава Шаповалова, заступника Резнікова? Фактично людина на хайпі за гріхи минулих міністрів оборони зараз перебуває в СІЗО. Там немає корупційної статті», - зазначив політолог.
На його думку, такі псевдокорупційні справи тільки шкодять загальному іміджу України, а також мають вплив на постачання озброєнь.

«В чому його підозрюють? В тому, що він закуповував у сертифікованих в країнах НАТО зброярнях. Там немає ніяких обвинувачень. Це може підточувати в тому числі ставлення до України», - зауважив експерт.
Нагадаємо, раніше захисник ексзаступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, адвокат Сергій Мітюрін розповів про обставини справи.

Незважаючи на те, що Шаповалова заарештували під час так званого «яєчного скандалу», у підозрі від ДБР про харчі і завищені ціни на продукти харчування не йдеться.

Шаповалова підозрюють у «перешкоджанні діяльності ЗСУ» за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

За версією обвинувачення, у перші дні повномасштабного вторгнення Міноборони заключило 9 контрактів на постачання бронежилетів, касок тощо без дотримання українських стандартів якості. Усі компанії-постачальники, як розповів адвокат, розташовані у країнах НАТО, а деякі з них є сертифікованими партнерами Альянсу. Між тим, певна кількість продукції надійшла незадовільної якості.

Неякісні зразки, як пояснив адвокат, на фронт не потрапили, а з постачальниками одразу розпочалася претензійна робота. Наразі вони відшкодовують неякісні товари якісними або грошима.

Крім цього, Шаповалову закидають також те, що не можна було підписувати контракти зі стовідсотковою передоплатою. На це захисник Шаповалова зауважує, що його підзахисний взагалі не підписував цих контрактів. Між тим, заключити їх у перші дні війни без повної передоплати було неможливо, оскільки у виживання України тоді ніхто не вірив.

Ця справа повністю абсурдна, впевнений адвокат.

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