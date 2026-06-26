Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства

Европейская комиссия разрабатывает планы предоставления странам-кандидатам на вступление в ЕС «экономических преимуществ» до их вступления в блок, на фоне того, как правительства стран блока ищут способы ускорить расширение, не снижая планку для вступления, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Эти предложения являются частью стремления Еврокомиссии к «постепенной интеграции» — «вознаграждению кандидатов более широким доступом к ЕС», на фоне того, как они проводят реформы, пока их заявки на членство еще обрабатываются, по словам двух чиновников.

Обсуждаемые преимущества включают доступ к некоторым программам финансирования ЕС, преференциальные торговые соглашения и частичный доступ к единому рынку до вступления, причем точный пакет будет адаптирован к прогрессу каждой страны-кандидата. Цель состоит в том, чтобы удерживать страны-кандидаты на правильном пути, предоставляя им стимулы для продвижения политически сложных реформ, даже если полное членство еще через несколько лет.

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В отличие от предыдущих идей «обратного расширения», которое предоставляло бы странам политические права до завершения процесса вступления (план был отклонен столицами стран ЕС), постепенная интеграция предлагала бы экономические преимущества, подобные членству, без вступления стран в ЕС до того, как они будут признаны готовыми.

«Предложение уже имеет больший политический импульс, чем предыдущие планы», — говорится в публикации.

Франция и Германия — два тяжеловеса ЕС — ранее поддерживали подобные идеи «облегченного членства» для стран, которые сталкиваются с длительными сроками вступления, «и чиновники оптимистично настроены, что этот подход окажется более приемлемым для столиц, чем предыдущие схемы».

«Должна быть определенная параллельная, но необходимая экономическая интеграция, — сказал Петрас Ауштрявичюс, литовский депутат Европарламента, который разработал стратегию расширения от Европейского парламента. — Принцип „больше за большее“ хорошо проверен и должен быть одобрен как поддержка тех кандидатов, которые продвигаются лучше других».

«Еврокомиссия обратится за поддержкой столиц стран ЕС для этой инициативы, а чиновники надеются, что лидеры одобрят работу над более широкой рамкой на Европейском Совете в октябре или декабре», — сказано в публикации.

Согласно планам, доступ к льготам будет предоставляться в каждом отдельном случае в зависимости от того, насколько каждая страна достигла соответствия правилам ЕС и сколько реформ она внедрила, сказал один чиновник. Это ознаменует значительный отход от действующей системы, по которой большинство льгот зарезервированы для полноправных членов.

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Эти предложения появляются на фоне того, что правительства в целом соглашаются с тем, что расширение должно происходить быстрее, особенно с учетом войны России против Украины, но остаются осторожными в отношении принятия стран, пока они не будут полностью готовы. Поэтому Брюссель пытается ускорить процесс, одновременно устанавливая более сильные гарантии, чтобы успокоить скептически настроенные столицы стран ЕС.

"Этот подход также разработан для того, чтобы страны-кандидаты, такие как Украина, чье вступление, вероятно, продлится годы, несмотря на сильную политическую поддержку, были полностью вовлечены в процесс, не обещая быстрого членства", — указывает издание.

По словам одного чиновника, страны должны будут "наращивать" доступ к льготам в ходе проведения реформ, что поможет успокоить правительства, обеспокоенные распространением льгот членства на не членов.

После встречи с молдавскими чиновниками в понедельник Еврокомиссия заявила, что будет добиваться как вступления страны, так и "углубления постепенной интеграции Молдовы в Европейский Союз". Молдове уже предложили доступ к Единой зоне платежей в евро, договоренностям ЕС о мобильном роуминге и программам культурной поддержки.

В остальном импульс к более широкой реформе расширения отсутствовал, пишет издание. Хотя лидеры ЕС на саммите в Черногории в начале этого месяца согласились, что процесс вступления необходимо ускорить, дискуссии о том, как этого достичь, с тех пор потеряли обороты.

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В настоящее время в ЕС девять официальных стран-кандидатов. Черногория широко считается лидером в борьбе за членство, тогда как Украина и Молдова начали переговоры о вступлении. Другие страны, включая Сербию, Турцию и Грузию, столкнулись с блокировкой своих заявок.

Хотя постепенная интеграция призвана сделать вступление более привлекательным, как Украина, так и Черногория выступают против концепции "облегченного членства", предложенной Францией и Германией, утверждая, что она не должна заменять полноценное членство.

Поскольку предыдущие предложения Еврокомиссии по "обратному расширению" не получили поддержки стран ЕС, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что теперь правительства должны решить, как продвигать дебаты вперед.

Канцлер Германии Фридрих Мерц входит в число лидеров, настаивающих на альтернативных подходах, и намеревался поднять этот вопрос на саммите Европейского Совета на прошлой неделе. Но повестка дня была перегружена, что не оставило времени для существенного обсуждения, по словам трех чиновников. Вместо этого ожидается, что лидеры вернутся к этому вопросу на своей октябрьской встрече.

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Один дипломат, участвовавший в переговорах, сказал, что чиновники пытаются наверстать "потерянное десятилетие" для реформы расширения, преодолевая при этом сопротивление правительств, стремящихся обеспечить, чтобы страны-кандидаты завершили значимые реформы перед вступлением.

Кос рассказывала в начале этого месяца, что Еврокомиссия также разрабатывает новые меры предосторожности, которые "сильно ударят", если будущие страны-члены отступят от демократии или верховенства права после вступления — еще одна попытка заверить правительства, что блок может ускорить расширение, не ослабляя своих стандартов.