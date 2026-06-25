Вице-премьер Качка призвал открыть все переговорные кластеры для подтверждения серьезности ЕС, предупредив о "знаке вопроса"

Перед Украиной, после открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, стоит испытание с открытием всех кластеров, Украине нужно присоединиться к ЕС как можно быстрее, на фоне того, как "когда мы отчитываемся о наших реформах, ЕС применяет меры, которые создают барьеры для нашего экспорта в ЕС, и украинское общество также имеет знак вопроса, действительно ли ЕС хочет, чтобы мы там были, или это конкуренция", сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, торговый представитель Тарас Качка на дискуссии YES Dinner Discussion в Гданьске накануне URC 2026, пишет УНН.

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"Открытие первого кластера для меня до сих пор чудо, что все 27 государств-членов дали согласие. Вот почему я действительно восхищаюсь ЕС", - сказал Качка.

Теперь, отметил он, перед нами стоит испытание относительно "превращения этой истории в классическое расширение", где есть "кластер за кластером, требование за требованием и так далее."

"И этого нам нужно избегать любой ценой. Нам нужно полностью доверять друг другу, и нам нужно открыть все эти кластеры, чтобы показать, что ЕС серьезно относится к тому, что Украина будет в Европейском Союзе, - подчеркнул вице-премьер. - Мы должны быть максимально серьезными".

Тем временем, указал он, "мы также видим, что ЕС закрывается от остального мира".

"Поэтому нам нужно присоединиться к ЕС как можно быстрее. Потому что, когда мы отчитываемся о наших реформах, ЕС применяет меры, которые создают барьеры для нашего экспорта в Европейский Союз, и украинское общество также имеет знак вопроса, действительно ли ЕС хочет, чтобы мы там были, или это конкуренция", - сказал Качка.

В то же время он указал, что "нужно помнить, что 90 миллиардов кредита, предназначенных для украинцев, являются уникальным инструментом, когда ЕС занимает средства для военных нужд Украины. Так что изнутри Европейского Союза это нечто невероятное, что как бы ложится в основу конституционной сущности Европейского Союза. Тогда мы знаем, что ЕС с нами".

"Так что нам нужно отнестись к этому как можно серьезнее, играя меньше в игры, желательно вообще не играть в игры и так далее. А потом мы также ответим реформами", - указал вице-премьер.

Украина рассчитывает на открытие еще пяти переговорных кластеров с ЕС – Зеленский