Вице-премьер Качка призвал открыть все переговорные кластеры для подтверждения серьезности ЕС, предупредив о "знаке вопроса"

$44.870.0150.880.22
ukenru
11:00 • 8006 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto
10:27 • 10925 просмотра
В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать
Эксклюзив
10:06 • 11285 просмотра
Киев частично остался без света - угрожают ли Украине летние отключения из-за жары
09:52 • 11961 просмотра
Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 кмVideo
09:03 • 12760 просмотра
ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины
25 июня, 00:35 • 25882 просмотра
В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человекVideo
24 июня, 20:11 • 58999 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
24 июня, 19:51 • 74303 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
24 июня, 18:59 • 48718 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 73645 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
5.2м/с
40%
748мм
Популярные новости
Израильские компании ведут переговоры о масштабном сносе зданий в секторе Газа25 июня, 02:39 • 13458 просмотра
Украинские морские дроны становятся новым фактором сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – Bloomberg25 июня, 02:57 • 18986 просмотра
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась Полтавская нефтебазаVideo25 июня, 03:24 • 13694 просмотра
В Венесуэле после землетрясений ввели чрезвычайное положение, в Каракасе закрыли аэропорт и ищут людей под заваламиPhotoVideo25 июня, 03:49 • 23840 просмотра
В Гданьске стартует донорская конференция URC 2026 с фокусом на восстановление Украины06:48 • 7414 просмотра
публикации
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto11:00 • 8006 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 73645 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 51939 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 56432 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 54045 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Европа
Испания
Италия
Франция
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 31613 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 45787 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 87701 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 90039 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 105911 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
FIFA (серия видеоигр)
IPad Pro
Социальная сеть

Вице-премьер Качка призвал открыть все переговорные кластеры для подтверждения серьезности ЕС, предупредив о "знаке вопроса"

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украине необходимо открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС, чтобы доказать серьезность намерений. Он также отметил, что евроинтеграция должна произойти быстро, несмотря на барьеры для экспорта со стороны ЕС.

Вице-премьер Качка призвал открыть все переговорные кластеры для подтверждения серьезности ЕС, предупредив о "знаке вопроса"

Перед Украиной, после открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, стоит испытание с открытием всех кластеров, Украине нужно присоединиться к ЕС как можно быстрее, на фоне того, как "когда мы отчитываемся о наших реформах, ЕС применяет меры, которые создают барьеры для нашего экспорта в ЕС, и украинское общество также имеет знак вопроса, действительно ли ЕС хочет, чтобы мы там были, или это конкуренция", сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, торговый представитель Тарас Качка на дискуссии YES Dinner Discussion в Гданьске накануне URC 2026, пишет УНН.

Детали

"Открытие первого кластера для меня до сих пор чудо, что все 27 государств-членов дали согласие. Вот почему я действительно восхищаюсь ЕС", - сказал Качка.

Теперь, отметил он, перед нами стоит испытание относительно "превращения этой истории в классическое расширение", где есть "кластер за кластером, требование за требованием и так далее."

"И этого нам нужно избегать любой ценой. Нам нужно полностью доверять друг другу, и нам нужно открыть все эти кластеры, чтобы показать, что ЕС серьезно относится к тому, что Украина будет в Европейском Союзе, - подчеркнул вице-премьер. - Мы должны быть максимально серьезными".

Тем временем, указал он, "мы также видим, что ЕС закрывается от остального мира".

"Поэтому нам нужно присоединиться к ЕС как можно быстрее. Потому что, когда мы отчитываемся о наших реформах, ЕС применяет меры, которые создают барьеры для нашего экспорта в Европейский Союз, и украинское общество также имеет знак вопроса, действительно ли ЕС хочет, чтобы мы там были, или это конкуренция", - сказал Качка.

В то же время он указал, что "нужно помнить, что 90 миллиардов кредита, предназначенных для украинцев, являются уникальным инструментом, когда ЕС занимает средства для военных нужд Украины. Так что изнутри Европейского Союза это нечто невероятное, что как бы ложится в основу конституционной сущности Европейского Союза. Тогда мы знаем, что ЕС с нами".

"Так что нам нужно отнестись к этому как можно серьезнее, играя меньше в игры, желательно вообще не играть в игры и так далее. А потом мы также ответим реформами", - указал вице-премьер.

Украина рассчитывает на открытие еще пяти переговорных кластеров с ЕС – Зеленский18.06.26, 19:46 • 6355 просмотров

Юлия Шрамко

Политика