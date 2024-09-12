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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Politico: Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Politico: Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 17:12  •  2836 просмотра

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности после ее съезда в феврале 2025 года. Он покинет пост в НАТО в октябре, его заменит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в этом году покидает свой пост, станет главой Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Politico, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Столтенберг получит должность председателя Мюнхенской конференции по безопасности после ее следующего съезда в феврале 2025 года. Нынешний глава форума по безопасности Кристоф Хойсген занял эту должность только в 2022-м.

В то же время Вольфганг Ишингер, который является многолетним президентом Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности, сохранит должность.

Дополнение

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. Его несколько раз переизбирали на эту должность.

Однако в октябре этого года должность генерального секретаря Североатлантического альянса займет бывший нидерландский премьер Марк Рютте

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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