Politico: Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію
Київ • УНН
Генсек НАТО Єнс Столтенберг стане головою Мюнхенської безпекової конференції після її з'їзду в лютому 2025 року. Він залишить посаду в НАТО у жовтні, його замінить колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який цьогоріч залишає свою посаду, стане главою Мюнхенської безпекової конференції. Про це з посиланням на власні джерела пише Politico, передає УНН.
Деталі
Очікується, що Столтенберг отримає посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року. Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише у 2022-му.
Водночас Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, збереже посаду.
Доповнення
Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Його декілька разів переобрали на цю посаду.
Проте у жовтні цього року посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу займе колишній нідерландський прем'єр Марк Рютте.