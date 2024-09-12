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Politico: Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію

Politico: Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію

Київ • УНН

 • 21039 перегляди

Генсек НАТО Єнс Столтенберг стане головою Мюнхенської безпекової конференції після її з'їзду в лютому 2025 року. Він залишить посаду в НАТО у жовтні, його замінить колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який цьогоріч залишає свою посаду, стане главою Мюнхенської безпекової конференції. Про це з посиланням на власні джерела пише Politico, передає УНН.

Деталі

Очікується, що Столтенберг отримає посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року. Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише у 2022-му.

Водночас Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, збереже посаду.

Доповнення

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Його декілька разів переобрали на цю посаду.

Проте у жовтні цього року посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу займе колишній нідерландський прем'єр Марк Рютте

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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