Politico объявило путина "неудачником года"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Американское издание Politico составило рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы. В списке также российский диктатор владимир путин, которого объявили "неудачником года", передает УНН.
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"Мечта владимира путина о великой россии вряд ли осуществится. Его полномасштабное вторжение в Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось...
путин давно стремится вернуть россии статус великой державы, который она имела во времена советского союза. Вторжение отбросило его страну к третьесортному статусу, страну, неспособную преодолеть противника, которого она недооценивала и презирала. Под санкциями Запада, когда ее экспорт нефти падает, а ее союзники все больше пугаются запаха слабости, россия прибегает к фиктивным референдумам и бряцанию ядерным оружием, чтобы попытаться давить на Запад, чтобы он позволил путину создать видимость победы", - говорится в материале.
Детали
Как отмечают журналисты, "упрямство" российского диктатора означает, что война, вероятно, затянется. По их мнению, для Европы это будет означать неудержимую инфляцию, завышенные цены на энергоносители, дефицит удобрений и газа, что будет оказывать давление на экономику и политическую систему.
"Неспособность путина реализовать свою мечту не означает, что он не будет продолжать быть кошмаром для своих соседей", - подытожили они.
Напомним
Первое место в рейтинге Politico досталось президенту Украины Владимиру Зеленскому - "человеку, которому Европа не только доверяет, но также восхищается и подражает, в отличие от предыдущих президентов Украины".