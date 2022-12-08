Politico объявило путина "неудачником года"

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"Мечта владимира путина о великой россии вряд ли осуществится. Его полномасштабное вторжение в Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось...

путин давно стремится вернуть россии статус великой державы, который она имела во времена советского союза. Вторжение отбросило его страну к третьесортному статусу, страну, неспособную преодолеть противника, которого она недооценивала и презирала. Под санкциями Запада, когда ее экспорт нефти падает, а ее союзники все больше пугаются запаха слабости, россия прибегает к фиктивным референдумам и бряцанию ядерным оружием, чтобы попытаться давить на Запад, чтобы он позволил путину создать видимость победы", - говорится в материале.

Детали

Как отмечают журналисты, "упрямство" российского диктатора означает, что война, вероятно, затянется. По их мнению, для Европы это будет означать неудержимую инфляцию, завышенные цены на энергоносители, дефицит удобрений и газа, что будет оказывать давление на экономику и политическую систему.

"Неспособность путина реализовать свою мечту не означает, что он не будет продолжать быть кошмаром для своих соседей", - подытожили они.

Напомним

Первое место в рейтинге Politico досталось президенту Украины Владимиру Зеленскому - "человеку, которому Европа не только доверяет, но также восхищается и подражает, в отличие от предыдущих президентов Украины".