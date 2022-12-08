Politico оголосило путіна "невдахою року"

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"Мрія володимира путіна про велику росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і розпочався...

путін давно прагне повернути росії статус великої держави, який вона мала за часів радянського союзу. Натомість вторгнення відкинуло його країну до третьосортного статусу, нездатної подолати супротивника, якого вона недооцінювала і зневажала. Під санкціями Заходу, коли її експорт нафти падає, а її союзники дедалі більше лякаються запаху слабкості, росія вдається до фіктивних референдумів і брязкання ядерною зброєю, щоб спробувати тиснути на Захід, щоб він дозволив путіну створити видимість перемоги", - йдеться в матеріалі.

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Як зазначають журналісти, "впертість" російського диктатора означає, що війна, ймовірно, затягнеться. На їх думку, для Європи це означатиме нестримну інфляцію, завищені ціни на енергоносії, дефіцит добрив і газу, що чинитиме тиск на економіку і політичну систему.

"Нездатність путіна реалізувати свою мрію не означає, що він не буде продовжувати бути кошмаром для своїх сусідів", - підсумували вони.

Нагадаємо

Перше місце у рейтингу Politico дісталося Президенту України Володимиру Зеленському - "людині, якій Європа не тільки довіряє, але й захоплюється та наслідує, на відміну від попередніх президентів України".