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Politico оголосило путіна "невдахою року"

Politico оголосило путіна "невдахою року"

Київ • УНН

 • 754462 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Видання Politico склало рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи. У списку також російський диктатор володимир путін, якого оголосили "невдахою року", передає УНН.

Цитата

"Мрія володимира путіна про велику росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і розпочався...

путін давно прагне повернути росії статус великої держави, який вона мала за часів радянського союзу. Натомість вторгнення відкинуло його країну до третьосортного статусу, нездатної подолати супротивника, якого вона недооцінювала і зневажала. Під санкціями Заходу, коли її експорт нафти падає, а її союзники дедалі більше лякаються запаху слабкості, росія вдається до фіктивних референдумів і брязкання ядерною зброєю, щоб спробувати тиснути на Захід, щоб він дозволив путіну створити видимість перемоги", - йдеться в матеріалі.

Деталі

Як зазначають журналісти, "впертість" російського диктатора означає, що війна, ймовірно, затягнеться. На їх думку, для Європи це означатиме нестримну інфляцію, завищені ціни на енергоносії, дефіцит добрив і газу, що чинитиме тиск на економіку і політичну систему.

"Нездатність путіна реалізувати свою мрію не означає, що він не буде продовжувати бути кошмаром для своїх сусідів", - підсумували вони.

Нагадаємо

Перше місце у рейтингу Politico дісталося Президенту України Володимиру Зеленському - "людині, якій Європа не тільки довіряє, але й захоплюється та наслідує, на відміну від попередніх президентів України".

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