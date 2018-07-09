Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки

По информации издания, в состав делегации войдет бывший президент новостного телеканала Fox News Билл Шайн, который был назначен 5 июля заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. В финскую столицу вместе со Дональдом и Меланией Трамп также отправятся руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавина и другие. Эти лица будут сопровождать американского президента не только в Хельсинки, но и на других остановках его европейского турне.

Старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер и дочь президента Иванка, которые раньше часто сопровождали его в зарубежных поездках, в Хельсинки не поедут, отмечает Politico.

Напомним, координатор правящей коалиции ФРГ со трансатлантического сотрудничества Петер Байер, слова которого приводит агентство Reuters, заявил, что официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может принять нескоординированные с Североатлантическим альянсом шаги.