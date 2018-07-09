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Politico назвала склад делегації США на саміті в Гельсінкі

Politico назвала склад делегації США на саміті в Гельсінкі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Газета Politico представила в неділю список делегації США на зустрічі президента Дональда Трампа зі своїм російським колегою Володимиром Путіним к Гельсінкі 16 липня, передає УНН.

За інформацією видання, до складу делегації увійде колишній президент новинного телеканалу Fox News Білл Шайн, призначений 5 липня заступником начальника апарату співробітників Білого дому з комунікацій. У фінську столицю разом зі Дональдом і Меланією Трамп також відправляться керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, помічник президента з національної безпеки Джон Болтон, радник зі політичних питань Стівен Міллер, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, директор зі соціальних мереж у Білому домі Ден Скавіна та інші. Ці особи будуть супроводжувати американського президента не тільки у Гельсінкі, але і на інших зупинках його європейського турне.

Старший радник і зять Трампа Джаред Кушнер та дочка президента Іванка, які раніше часто супроводжували його в закордонних поїздках, у Гельсінкі не поїдуть, зазначає Politico.

Нагадаємо, координатор правлячої коаліції ФРН зі трансатлантичної співпраці Петер Байєр, слова якого наводить агентство Reuters, заявив, що офіційні особи НАТО турбуються, що президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним може вжити нескоординованих із Північноатлантичним альянсом заходів.

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