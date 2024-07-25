Великобритания и Германия заключили пакт об оборонном сотрудничестве для усиления безопасности Европы и поддержки Украины на фоне возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США на выборах в ноябре. Об этом сообщило издание Politico, передает УНН.

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В материале говорится, что две страны, которые являются крупнейшими европейскими донорами военной помощи Украине, подписали оборонный пакт из-за «роста опасений, что победа Трампа может привести к катастрофе для европейской безопасности».

Беспокойство относительно того, что Вашингтон может резко уменьшить поддержку Украины в следующем году, только усилилось после того, как Трамп выбрал Джей Ди Вэнса кандидатом на должность вице-президента. Вэнс неоднократно говорил, что выступает против того, чтобы США выписывали так называемые «пустые чеки» на помощь Киеву в борьбе с российской агрессией, пишет Politico.

Великобритания намерена продолжать поддержку Украины и при новом левоцентристском лейбористском правительстве под руководством премьер-министра Кира Стармера. Новое правительство Британии с большим энтузиазмом относится к углублению оборонного сотрудничества с европейскими союзниками, чем его консервативный предшественник, и поспешило подписать соглашение о сотрудничестве с Германией, отметили журналисты.

24 июля подписи под соглашением поставили министр обороны Великобритании Джон Гили и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус. Минобороны Британии сообщило, что документ положил начало глубоким оборонным отношениям между странами.

«Великобритания и Германия будут тесно сотрудничать, чтобы поддерживать Украину, развивать нашу оборонную промышленность и обеспечивать коллективную безопасность в Европе», - говорится в заявлении британского Минобороны в социальной сети X (Twitter)

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