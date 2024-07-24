Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что размещение ракет США в Германии должно обеспечить обеспечение безопасности страны с помощью необходимого сдерживания, чтобы не допустить войны против РФ. Об этом Шольц заявил на традиционной летней пресс-конференции в Берлине, цитирует DW, передает УНН.

Детали

Первое, что россия должна была бы сделать, это прекратить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попытки завоевать целую страну - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Россия массово пренебрегает всеми соглашениями о контроле над вооружениями за последние несколько десятилетий.

Размещение ракет США должно обеспечить обеспечение нашей безопасности с помощью необходимого сдерживания, чтобы не допустить войны - добавил Шольц.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц успокоил относительно планов размещения американских ракет дальнего действия в Германии, заявив, что это не приведет к эскалации в отношениях с Россией.