"Политическая наивность": Подоляк прокомментировал идеи о мире с россией в обмен на украинские территории

Советник председателя ОП Михаил Подоляк считает, что существуют три степени определенной политической наивности относительно войны в Украине. Об этом он написал в Телеграм, передает УНН.

Детали

Политической наивностью он назвал веру в то, что присоединение оккупированных украинских территории заставит россию остановить войну.

Наивно верить, что присоединение к 17 млн кв. км собственной площади еще 100 тыс. кв. км оккупированных украинских территорий является финальной целью россии. Вторая степень политической наивности - это надеяться на достаточную для переговоров адекватность режима, который положил сотни тысяч своих граждан, экономические перспективы, международную репутацию и вообще будущее своего государства ради увеличения своей территории на 0,6%. И ради масштабного демонстративного уничтожения в современные времена гражданского населения другой страны - написал он.

Также он отметил, что россияне не будут придерживаться каких-либо договоров.

Третья, роковая, степень - считать, что россияне собираются соблюдать условия любых подписанных ими договоров. Что там насчет бумаг, на которых субъекты типа путина/патрушева ставят подписи? - пишет он.

Он также говорит о том, что принудить Украину к территориальным уступкам ради мира, то это негативно повлияет на будущее всей Европы.

Очевидно, что столько политической наивности в сегодняшнем дне вряд ли можно где-то найти. Но если так, то откуда же у некоторых периодически берется это странное желание заставить Украину примириться с агрессором ценой территориальных уступок? Абсолютно же понятно, что будет дальше с Украиной, Европой, демократией и международным правом в целом - пишет Подоляк.

Напомним

По данным издания The Washington Post, план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны за 24 часа заключается в давлении на Украину, чтобы она уступила часть территории россии.

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