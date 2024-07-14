Покушение на Трампа: силовики нашли полуавтоматическую винтовку на месте стрельбы

Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании, передает агентство AP со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

"Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге (экс-президента США) Дональда Трампа", - говорится в сообщении агентства.

Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки ведет охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что он ранен в ухо и потерял много крови.

Контекст

Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Во время стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

Президент США Джо Байден заявил, что молится за выздоровление Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. При этом агентство AP ранее писало со ссылкой на источники, что правоохранители США расследуют стрельбу именно как попытку покушения на Трампа.

Трамп заявил с заявлением после покушения на предвыборном митинге