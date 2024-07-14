Трамп заявил с заявлением после покушения на предвыборном митинге
Киев • УНН
Трамп поблагодарил правоохранителей после попытки стрельбы на его митинге в Пенсильвании, где один участник погиб, а Трамп был ранен пулей в ухо.
Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование на стрельбу во время его митинга в Пенсильвании. Он сообщил, что был ранен в ухо. Республиканец подтвердил гибель одного участника митинга и подозреваемого в стрельбе, пишет CNN, передает УНН.
Детали
"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так. Я услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробивает кожу. Произошло сильное кровотечение, тогда я понял, что происходит", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Бывший президент выразил соболезнования семье погибшего на митинге и родственникам участника, который получил тяжелые ранения.
"Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. На данный момент ничего неизвестно о стрелявшем, который уже мертв",- добавил Трамп.
Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа14 июля 2024, 00:16 • 11521 просмотр