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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил с заявлением после покушения на предвыборном митинге

Трамп заявил с заявлением после покушения на предвыборном митинге

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 01:09  •  4019 просмотра

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Трамп поблагодарил правоохранителей после попытки стрельбы на его митинге в Пенсильвании, где один участник погиб, а Трамп был ранен пулей в ухо.

Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование на стрельбу во время его митинга в Пенсильвании. Он сообщил, что был ранен в ухо. Республиканец подтвердил гибель одного участника митинга и подозреваемого в стрельбе, пишет CNN, передает УНН.

Детали

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так. Я услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробивает кожу. Произошло сильное кровотечение, тогда я понял, что происходит", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Бывший президент выразил соболезнования семье погибшего на митинге и родственникам участника, который получил тяжелые ранения.

"Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. На данный момент ничего неизвестно о стрелявшем, который уже мертв",- добавил Трамп.

Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа14 июля 2024, 00:16 • 11521 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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