Трамп заявил с заявлением после покушения на предвыборном митинге

Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование на стрельбу во время его митинга в Пенсильвании. Он сообщил, что был ранен в ухо. Республиканец подтвердил гибель одного участника митинга и подозреваемого в стрельбе, пишет CNN, передает УНН.

Детали

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так. Я услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробивает кожу. Произошло сильное кровотечение, тогда я понял, что происходит", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Бывший президент выразил соболезнования семье погибшего на митинге и родственникам участника, который получил тяжелые ранения.

"Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. На данный момент ничего неизвестно о стрелявшем, который уже мертв",- добавил Трамп.

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