Покровка на Сумщине под контролем ВСУ, заявления РФ о захвате - фейк
Киев • УНН
Глава ЦПД Андрей Коваленко опроверг фейки оккупантов о взятии села Покровка. Населенный пункт остается под полным контролем Сил обороны Украины.
Село Покровка в Сумской области находится под контролем Сил обороны Украины, несмотря на предыдущие заявления российской стороны о якобы его захвате. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
По его словам, информация, которую ранее распространяли российские источники, не соответствует действительности.
В ЦПД подчеркнули, что подобные заявления являются частью информационных операций противника с целью создания паники и дезориентации.
