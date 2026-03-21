Покровка на Сумщині під контролем ЗСУ, заяви рф про захоплення - фейк
Голова ЦПД Андрій Коваленко спростував фейки окупантів про взяття села Покровка. Населений пункт залишається під повним контролем Сил оборони України.
Село Покровка в Сумській області перебуває під контролем Сил оборони України, попри попередні заяви російської сторони про нібито його захоплення. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
За його словами, інформація, яку раніше поширювали російські джерела, не відповідає дійсності.
Покровка на Сумщині під контролем СОУ. росіяни раніше брехали, що зайняли село
У ЦПД наголосили, що подібні заяви є частиною інформаційних операцій противника з метою створення паніки та дезорієнтації.
