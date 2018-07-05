Поклонская принимала участие в аресте Сенцова

Также адвокат опубликовал справки, на основе которых Сенцова арестовали.

"Сенцов является приверженцем праворадикальных идей, сторонником украинского националистического радикального движения "Правый сектор", активным участником националистического митинга "Евромайдан" в Киеве (ноябрь 2013 – февраль 2014), в результате которого было свергнуто легитимное правительство Украины", после чего вернулся на полуостров и проводил "активные действия, направленные на дестабилизацию обстановки в Крыму", - сказано в одной из них.

Напомним, зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

Сенцов был осужден в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он требовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.



Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.