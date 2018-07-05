Поклонская принимала участие в аресте Сенцова

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 81334 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111611 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132574 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139490 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175996 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155226 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142490 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130599 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186646 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Поклонская принимала участие в аресте Сенцова

Поклонская принимала участие в аресте Сенцова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Наталья Поклонская - депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" аннексированного Крыма требовала взять украинского режиссера Олега Сенцова под стражу как сторонника "Правого сектора", который подозревался в совершении преступлений портив общественного порядка и безопасности. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе, который обнародовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года, передает УНН.

Также адвокат опубликовал справки, на основе которых Сенцова арестовали.

"Сенцов является приверженцем праворадикальных идей, сторонником украинского националистического радикального движения "Правый сектор", активным участником националистического митинга "Евромайдан" в Киеве (ноябрь 2013 – февраль 2014), в результате которого было свергнуто легитимное правительство Украины", после чего вернулся на полуостров и проводил "активные действия, направленные на дестабилизацию обстановки в Крыму", - сказано в одной из них.

Напомним, зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

Сенцов был осужден в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он требовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.

Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

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