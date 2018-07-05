Поклонская принимала участие в аресте Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Наталья Поклонская - депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" аннексированного Крыма требовала взять украинского режиссера Олега Сенцова под стражу как сторонника "Правого сектора", который подозревался в совершении преступлений портив общественного порядка и безопасности. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе, который обнародовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года, передает УНН.
Также адвокат опубликовал справки, на основе которых Сенцова арестовали.
"Сенцов является приверженцем праворадикальных идей, сторонником украинского националистического радикального движения "Правый сектор", активным участником националистического митинга "Евромайдан" в Киеве (ноябрь 2013 – февраль 2014), в результате которого было свергнуто легитимное правительство Украины", после чего вернулся на полуостров и проводил "активные действия, направленные на дестабилизацию обстановки в Крыму", - сказано в одной из них.
Напомним, зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.
Сенцов был осужден в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он требовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.
Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.