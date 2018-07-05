Поклонська брала участь в арешті Сенцова

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52967 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 108484 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102270 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130005 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105995 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120625 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161052 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190135 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295543 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167324 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

25 березня, 17:47 • 28769 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 31640 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 31264 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 30387 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 20676 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130016 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165086 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295546 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225615 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31168 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52213 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56938 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55200 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69411 перегляди
Актуальне
Поклонська брала участь в арешті Сенцова

Поклонська брала участь в арешті Сенцова

Київ • УНН

 • 13869 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Наталя Поклонська - депутат Держдуми РФ, колишній "прокурор" анексованого Криму вимагала взяти українського режисера Олега Сенцова під варту як прихильника "Правого сектора", який підозрювався в скоєнні злочинів портив громадського порядку і безпеки. Про це в Facebook повідомив адвокат Дмитро Дінзе, який оприлюднив протокол судового засідання в справі Сенцова за травень 2014 року, передає УНН.

Також адвокат опублікував довідки, на основі яких Сенцова заарештували.

"Сенцов є прихильником праворадикальних ідей, прихильником українського націоналістичного радикального руху "Правий сектор", активним учасником націоналістичного мітингу "Євромайдан" в Києві (листопад 2013 - лютий 2014 року), в результаті якого було повалено легітимний уряд України", після чого повернувся на півострів і проводив "активні дії, спрямовані на дестабілізацію обстановки в Криму", - сказано в одній з них.

Нагадаємо, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.

Сенцов був засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування в колонії міста Лабитнангі. Він вимагав звільнити 64 українських політв'язнів, але себе в список не виніс.

Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії в російському місті Лабитнангі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56