Поклонська брала участь в арешті Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Наталя Поклонська - депутат Держдуми РФ, колишній "прокурор" анексованого Криму вимагала взяти українського режисера Олега Сенцова під варту як прихильника "Правого сектора", який підозрювався в скоєнні злочинів портив громадського порядку і безпеки. Про це в Facebook повідомив адвокат Дмитро Дінзе, який оприлюднив протокол судового засідання в справі Сенцова за травень 2014 року, передає УНН.
Також адвокат опублікував довідки, на основі яких Сенцова заарештували.
"Сенцов є прихильником праворадикальних ідей, прихильником українського націоналістичного радикального руху "Правий сектор", активним учасником націоналістичного мітингу "Євромайдан" в Києві (листопад 2013 - лютий 2014 року), в результаті якого було повалено легітимний уряд України", після чого повернувся на півострів і проводив "активні дії, спрямовані на дестабілізацію обстановки в Криму", - сказано в одній з них.
Нагадаємо, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.
Сенцов був засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування в колонії міста Лабитнангі. Він вимагав звільнити 64 українських політв'язнів, але себе в список не виніс.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії в російському місті Лабитнангі.