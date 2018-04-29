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Покончил жизнь самоубийством начальник одного из районных управлений полиции Херсонщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В своей квартире найден мертвым начальник одного из районных управлений полции Херсонской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.

Покончил жизнь самоубийством начальник одного из районных управлений полиции Херсонщины

"На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег. Открыто уголовное производство. Осуществляется служебное расследование и необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что речь идет о начальнике Горностаевского участка Нацполиции Руслане Бабиче. Его тело нашли в квартире повешенным на ремне.

Как сообщал УНН, киевская областная полиция расследует производства относительно самоубийства мужчины с личного зарегистрированного пистолета в Михайловке-Рубежовке Киевской области, однако, в областном главке не могут подтвердить, работал когда-нибудь погибший в Службе безопасности Украины, о чем ранее писали СМИ.

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