Покінчив життя самогубством начальник одного з райуправлінь поліції Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У власній квартирі знайдено мертвим начальника одного з районних управлінь полції Херсонської області. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Херсонській області, передає УНН.
"На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег. Відкрито кримінальне провадження. Здійснюється службове розслідування та необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Проводиться службове розслідування та необхідні слідчі дії.
У свою чергу місцеві ЗМІ повідомляють, що мова йде про начальника Горностаївського відділку Нацполіції Руслана Бабича. Його тіло знайшли у квартирі повішеним на ремні.
Як повідомляв УНН, київська обласна поліція розслідує провадження щодо самогубства чоловіка з особистого зареєстрованого пістолета у Михайлівці-Рубежівці на Київщині, однак, в обласному главку не можуть підтвердити, чи працював коли-небудь загиблий у Службі безпеки України, про що раніше писали ЗМІ.