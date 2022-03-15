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Пока россия не пошла дальше: Зеленский призвал усилить санкционное давление на Москву

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить санкционное давление на россию. Санкции должны быть такими, чтобы в будущем никто не мог бы даже подумать о войне. Об этом он заявил во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Это надо решать, и решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в россии, вопрос в будущем, что еще может быть. Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, требуется признание россии государством-террористом, и требуется эмбарго на любую торговлю с россией... Это нужно для мира в Украине и Европе”, - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский уверен, что российскую военную машину еще можно остановить.

Дополнение

Государства Европейского Союза собираются ввести новые санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", но будут продолжать покупать у них нефть.

8 марта Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и др.

В Министерстве финансов США установили срок завершения сделок с импорта энергоресурсов из РФ до 22 апреля.

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