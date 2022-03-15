Поки росія не пішла далі: Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на росію. Санкції мають бути такими, щоб в майбутньому ніхто не міг би навіть подумати про війну. Про це він заявив під час виступу на Joint Expeditionary Force, передає кореспондент УНН.
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“Це треба вирішувати, вирішувати зараз. Поки росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в росії, питання в майбутньому, що ще може бути. Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, потрібне повне відключення всіх російських банків від SWIFT, потрібне визнання росії державою-терористом, й потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з росією... Це потрібно для миру в Україні та Європі”, - розповів Зеленський.
Деталі
Зеленський впевнений, що російську військову машину ще можна зупинити.
Доповнення
Держави Європейського Союзу збираються запровадити нові санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть", але продовжуватимуть купувати у них нафту.
8 березня Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та ін.
У Міністерстві фінансів США встановили термін завершення угод з імпорту енергоресурсів з РФ до 22 квітня.