Похолодание с севера Европы продолжит накрывать Украину - прогноз погоды на 29 мая

Похолодание и дожди с грозами, местами с сильным ветром, накроют почти всю Украину 29 мая, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

29 мая на просторах Украины будет господствовать холодная и влажная воздушная масса, которая продолжит поступать с севера Европы. Погоду будет обуславливать поле пониженного давления. Днем атмосферные фронты принесут дожди почти во все регионы, кроме западного, в южной части прогремят грозы, а на Правобережье усилится ветер - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, в южной части с грозами.

Температура ночью 4-10°, днем 13-18°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем 29 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за гроз и сильного ветра I уровень опасности, желтый. "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

