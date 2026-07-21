Похитили более 600 тысяч евро - в Днепропетровской области разоблачили группу мошенников
Киев • УНН
У задержанных изъяли не только деньги, но и технику, оружие, патроны, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, цифровые носители информации, документацию и кусты растений, похожих на каннабис.
Правоохранители в Днепропетровской области раскрыли и задержали участников мошеннической схемы, которые предлагали вложиться в выгодные коммерческие проекты и получать неплохие доходы, а в результате присвоили 600 тысяч евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
По данным следствия, организатор схемы имеет родственные связи с криминалитетом и в настоящее время находится под стражей в СИЗО за завладение средствами иностранной компании на сумму 7 млн гривен. К преступной деятельности он привлек местного предпринимателя, у которого есть знакомые среди бизнесменов.
Потерпевший передал злоумышленникам сначала 150 тысяч евро за возможность работы по поставке угля. Впоследствии он передал еще 450 тысяч евро за приобретение арматуры по цене, на 40% ниже рыночной.
Злоумышленников задержали при поддержке спецназовцев «КОРД» и полка полиции особого назначения. По результатам 36 обысков, которые проводились по местам проживания фигурантов, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, цифровые носители информации, документация, деньги, автомобиль, черновые записи, а также оружие, патроны и кусты растений, похожих на каннабис.
Двум фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Киберполиция предупредила украинцев о сезонных мошеннических схемах во время отдыха - как не потерять деньги17.07.26, 19:57 • 3257 просмотров