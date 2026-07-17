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Киберполиция предупредила украинцев о сезонных мошеннических схемах во время отдыха - как не потерять деньги

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В летний сезон мошенники активизируются, используя фейковые объявления об аренде жилья и поддельные сервисы бронирования. Киберполиция советует проверять продавцов и не сообщать реквизиты карт.

Киберполиция предупредила украинцев о сезонных мошеннических схемах во время отдыха - как не потерять деньги

В летний сезон, когда украинцы активно бронируют жилье, покупают билеты и планируют отпуска, мошенники значительно активизируют свою деятельность. Киберполиция призвала граждан быть особенно внимательными при онлайн-бронировании и покупках, ведь именно в этот период растет количество случаев интернет-мошенничества. Об этом сообщает МВС, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что чаще всего злоумышленники используют фейковые объявления об аренде жилья. Они публикуют фотографии реальных квартир или домов, предлагая их по значительно более низкой цене, после чего требуют предоплату и исчезают.

Еще одна распространенная схема – продажа несуществующих "горящих туров", авиационных и железнодорожных билетов через поддельные сайты или страницы в социальных сетях. Также мошенники предлагают аренду автомобилей или туристического снаряжения, требуя залог или полную предоплату без заключения договора.

Отдельную опасность представляют поддельные сервисы бронирования. Они копируют дизайн популярных платформ и под предлогом "технического сбоя" просят пользователей повторно ввести реквизиты банковской карты, что позволяет злоумышленникам получить доступ к средствам.

Кроме того, в разгар летнего сезона активизируются сайты-однодневки и фейковые страницы в соцсетях, которые рекламируют сезонные товары со скидками до 90%, однако после оплаты покупатели не получают никакого товара.

В киберполиции рекомендуют перед осуществлением любых платежей проверять продавцов и туристические сервисы, пользоваться только официальными сайтами, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать посторонним реквизиты банковской карты, CVV/CVC-код и одноразовые SMS-коды.

Правоохранители подчеркивают, что соблюдение базовых правил кибербезопасности поможет избежать финансовых потерь и сделает летний отдых безопаснее.

Генпрокурор: с начала года правоохранители ликвидировали кол-центров на 2 тысячи рабочих мест15.07.26, 13:55 • 4237 просмотров

Андрей Тимощенков

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