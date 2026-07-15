Генпрокурор: с начала года правоохранители ликвидировали кол-центров на 2 тысячи рабочих мест

Состоялся очередной этап операции по ликвидации мошеннических кол-центров. На этот раз прекращена деятельность кол-центров на 150 рабочих мест, всего с начала года правоохранители остановили работу таких "офисов" на 2 тысячи рабочих мест. об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Руслана Кравченко.

"Очередной этап масштабной операции проведен в Киеве, Львове и на Днепропетровщине. Прекращена деятельность нелегальных офисов, в которых было оборудовано еще более 150 рабочих мест", - сообщил Кравченко.

Всего с начала этого года о подозрении сообщено 81 лицу. Ликвидировано более 2 тысяч рабочих мест таких "офисов". Изъято более 6,5 тысяч единиц техники. Установленная сумма убытков потерпевшим уже превышает 210 миллионов гривен.

"За этими цифрами тысячи людей, которые могли потерять свои сбережения. Каждый ликвидированный мошеннический кол-центр означает, что кто-то не станет следующей жертвой обмана", - подчеркнул Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул, что мошеннические кол-центры – хорошо организованная преступная индустрия.

"Работников обучали заранее подготовленным сценариям, техникам психологического воздействия и методам манипуляции, чтобы заставить людей добровольно отдать свои деньги", - объяснил он.

Жертвами становились граждане стран Европейского Союза, а также Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Молдовы.

Деньги выманивались под предлогом выгодных инвестиций в криптовалюту, недвижимость, акции и другое. Люди переводили свои деньги на подконтрольные мошенникам псевдоинвестиционные платформы, а после получения денег связь с потерпевшими, как правило, прекращалась.

"Однако на этом мошенничество часто не заканчивалось. Через некоторое время тем же людям звонили повторно. Представлялись юристами, правоохранителями или даже сотрудниками Интерпола и обещали помочь вернуть потерянные средства. На самом же деле выманивали новые платежи", - раскрыл детали преступной схемы Генпрокурор.

По его словам, во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, наличные и другие доказательства преступной деятельности.

"Сейчас специалисты анализируют изъятое оборудование. Наша задача – установить каждого потерпевшего, задокументировать все эпизоды преступной деятельности и привлечь к ответственности всех причастных – от оператора до организатора", – подчеркнул Кравченко, добавив, что следствие продолжается.

Во Львове раскрыли кол-центр, который выманил у граждан Украины и Польши 2,7 млн грн