Во Львове раскрыли кол-центр, который выманил у граждан Украины и Польши 2,7 млн грн
Киев • УНН
Правоохранители прекратили работу мошеннического кол-центра во Львове. Злоумышленники выманили у граждан Украины и Польши более 2,7 млн грн под предлогом возврата инвестиций.
Правоохранители разоблачили во Львове мошеннический колл-центр, участники которого под предлогом помощи в возврате средств, потерянных на инвестиционных платформах, выманивали у людей новые переводы. По данным следствия, от их действий пострадали граждане Украины и Польши, а сумма ущерба превысила 2,7 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
По данным следствия, группа действовала из Львова и обманывала граждан Украины и Польши. Людям звонили и убеждали, что могут помочь вернуть средства, которые те ранее вложили в инвестиционные платформы. После этого потерпевших склоняли к новым переводам
Отмечается, что полученные деньги, по версии следствия, выводили через подконтрольные криптовалютные биржи и кошельки. На данный момент установлено шестеро потерпевших. Общая сумма ущерба свыше 50 тыс. евро, или около 2,7 млн грн.
25 июня 2026 года правоохранители провели кибероперацию и прекратили работу колл-центра. Было проведено 13 обысков по месту его работы, в жилищах фигурантов и их автомобилях.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора подозрение сообщено шести участникам организованной группы: двум организаторам и четырем исполнителям.
Пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения - домашний арест.
Также инициирован арест имущества подозреваемых: двух квартир, 10 элитных автомобилей и свыше 100 тыс. долларов США.
Во Львове задержали российского "крота" за попытку диверсии на оборонном предприятии03.07.26, 12:24 • 4310 просмотров