Похищение и избиение военнослужащими сына одесской журналистки: в ТЦК проводят проверку
Киев • УНН
В Одессе работники ТЦК похитили и избили сына журналистки Виктории Колтуновой, после чего бросили без сознания на дороге. У пострадавшего сломаны ребра, проколото легкое и другие травмы, военкомат проводит служебное расследование.
В Одессе работники ТЦК похитили и избили сына одесской журналистки Виктории Колтуновой Максима. В военкомате начали служебную проверку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
В ответ на информацию о якобы похищении и избиении гражданина Максима Колтунова представителями ТЦК сообщаем, что сейчас осуществляется служебная проверка. Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей. Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП окажет всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента
Там также отметили, что осуждают любые проявления насилия или поведение, унижающее человеческое достоинство.
Каждый военнослужащий или сотрудник ТЦК должен действовать исключительно в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и прав человека. Любые случаи нарушения этих принципов недопустимы и влекут за собой ответственность. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. С личным составом проводятся учения по вопросам соблюдения прав человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля
Контекст
Вчера, 25 января, одесская журналистка и писательница Виктория Колтунова заявила, что ее сына Максима схватили представители ТЦК и вывезли за город, где избивали около четырех часов и требовали деньги, а потом решили, что он умер и бросили на дорогу без сознания.
В комментарии изданию "Думская" Колтунова сообщила, что инцидент произошел 23 января на улице Филатова: трое людей затащили Максима Колтунова в автобус и начали избивать.
"Повезли его на Заньковецкую, где приемный пункт. Один из них вышел, а когда вернулся - автобус развернулся и поехал в райотдел. Максим обрадовался, он думал, сейчас в полиции он покажет, что в Дии, в Резерве все документы есть, что у него на руках инвалиды. Но повезли его в Суворовский военкомат. Сначала эти мужики ему говорят: "Слышишь ты, или звони маме, чтобы деньги привезла, или иди туда в военкомат". Он говорит, что у моей мамы нет денег. И его отвели в Суворовский военкомат. В этом военкомате уже посмотрели в Резерве+. И говорят, он нам не нужен, у него там куча инвалидов, еще астма. И ноги поломаны. Выбросьте его нахер на улицу", - рассказала Колтунова.
Издание отмечает, что Максим находится в больнице. У него сломаны три ребра, проколото легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Ему сделали операцию, впереди еще одна.
Колтунова отметила, что обращалась в полицию, но ее заявление не приняли.
"Потом позвонили из этого ТЦК и сказали, ой, вы извините. Вы извините. Мы немножко перегнули палку. Но мы извиняемся", - сообщила Колтунова.
Напомним
Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками учреждения. В результате инцидента один из них нанес другому телесные повреждения.