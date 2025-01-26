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Похищение и избиение военнослужащими сына одесской журналистки: в ТЦК проводят проверку

Похищение и избиение военнослужащими сына одесской журналистки: в ТЦК проводят проверку

Киев  •  УНН

 • 8497 просмотра

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В Одессе работники ТЦК похитили и избили сына журналистки Виктории Колтуновой, после чего бросили без сознания на дороге. У пострадавшего сломаны ребра, проколото легкое и другие травмы, военкомат проводит служебное расследование.

В Одессе работники ТЦК похитили и избили сына одесской журналистки Виктории Колтуновой Максима. В военкомате начали служебную проверку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

В ответ на информацию о якобы похищении и избиении гражданина Максима Колтунова представителями ТЦК сообщаем, что сейчас осуществляется служебная проверка. Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей. Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП окажет всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента 

- заявили в ТЦК.

Там также отметили, что осуждают любые проявления насилия или поведение, унижающее человеческое достоинство.

Каждый военнослужащий или сотрудник ТЦК должен действовать исключительно в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и прав человека. Любые случаи нарушения этих принципов недопустимы и влекут за собой ответственность. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. С личным составом проводятся учения по вопросам соблюдения прав человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля 

- добавили в ТЦК.

Контекст

Вчера, 25 января, одесская журналистка и писательница Виктория Колтунова заявила, что ее сына Максима схватили представители ТЦК и вывезли за город, где избивали около четырех часов и требовали деньги, а потом решили, что он умер и бросили на дорогу без сознания.

В комментарии изданию "Думская" Колтунова сообщила, что инцидент произошел 23 января на улице Филатова: трое людей затащили Максима Колтунова в автобус и начали избивать.

"Повезли его на Заньковецкую, где приемный пункт. Один из них вышел, а когда вернулся - автобус развернулся и поехал в райотдел. Максим обрадовался, он думал, сейчас в полиции он покажет, что в Дии, в Резерве все документы есть, что у него на руках инвалиды. Но повезли его в Суворовский военкомат. Сначала эти мужики ему говорят: "Слышишь ты, или звони маме, чтобы деньги привезла, или иди туда в военкомат". Он говорит, что у моей мамы нет денег. И его отвели в Суворовский военкомат. В этом военкомате уже посмотрели в Резерве+. И говорят, он нам не нужен, у него там куча инвалидов, еще астма. И ноги поломаны. Выбросьте его нахер на улицу", - рассказала Колтунова.

Издание отмечает, что Максим находится в больнице. У него сломаны три ребра, проколото легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Ему сделали операцию, впереди еще одна.

Колтунова отметила, что обращалась в полицию, но ее заявление не приняли.

"Потом позвонили из этого ТЦК и сказали, ой, вы извините. Вы извините. Мы немножко перегнули палку. Но мы извиняемся", - сообщила Колтунова.

Напомним

Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками учреждения. В результате инцидента один из них нанес другому телесные повреждения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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