Викрадення та побиття військовослужбовцями сина одеської журналістки: в ТЦК проводять перевірку

В Одесі працівники ТЦК викрали і побили сина одеської журналістки Вікторії Колтунової Максима. У військкоматі почали службову перевірку. Про це пише УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

У відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття громадянина Максима Колтунова представниками ТЦК повідомляємо, що наразі здійснюється службова перевірка. Створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків. Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту - заявили в ТЦК.

Там також наголосили, що засуджують будь-які прояви насильства або поведінку, що принижує людську гідність.

Кожен військовослужбовець чи співробітник ТЦК повинен діяти виключно в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки військовослужбовця та прав людини. Будь-які випадки порушення цих принципів є неприпустимими й тягнуть за собою відповідальність. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам. З особовим складом проводяться навчання з питань дотримання прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю - додали в ТЦК.

Контекст

Вчора, 25 січня, одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова заявила, що її сина Максима схопили представники ТЦК та вивезли за місто, де били близько чотирьох годин й вимагали гроші, а потім вирішили, що він помер й кинули на дорогу непритомного.

У коментарі виданню "Думська" Колтунова повідомила, що інцидент стався 23 січня на вулиці Філатова: троє людей затягли Максима Колтунова в автобус і почали бити.

"Повезли його на Заньковецьку, де приймальний пункт. Один із них вийшов, а коли повернувся - автобус розвернувся і поїхав у райвідділ. Максим зрадів, він думав, зараз у поліції він покаже, що в Дії, у Резерві всі документи є, що в нього на руках інваліди. Але повезли його в Суворовський військкомат. Спочатку ці мужики йому кажуть: "Чуєш ти, або дзвони мамі, щоб гроші привезла, або йди туди у військкомат". Він каже, що в моєї мами немає грошей. І його відвели в Суворовський військкомат. У цьому військкоматі уже подивилися в Резерві+. І кажуть, він нам не потрібен, у нього там купа інвалідів, ще астма. І ноги поламані. Викиньте його нахер на вулицю", - розповіла Колтунова.

Видання зазначає, що Максим перебуває в лікарні. У нього зламані три ребра, проколота легеня, забій селезінки та струс мозку. Йому зробили операцію, попереду ще одна.

Колтунова зазначила, що зверталася в поліцію, але її заяву не прийняли.

"Потім зателефонували з цього ТЦК і сказали, ой, ви вибачте. Ви вибачте. Ми трошки перегнули палицю. Але ми вибачаємося", - повідомила Колтунова.

Нагадаємо

Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками установи. В результаті інциденту один із них наніс іншому тілесні ушкодження.