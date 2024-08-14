Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Участие жителей многоквартирных домов в программах частичной компенсации приобретения альтернативных источников электроснабжения, которые действуют во многих городах Украины, является показателем их ответственности, готовности вкладывать свои средства в покупку таких устройств и их обслуживание. Такое мнение высказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии УНН.

Относительно выбора независимых источников энергии, то нардеп призывает отдавать предпочтение именно электрогенераторам.

Если мы говорим о солнечных панелях, то вы же понимаете, что они интересны условно шесть месяцев в году. По генераторам - это гораздо важнее, чем солнечные панели, особенно для многоквартирных домов со значительным количеством этажей. В домах, где лифты, где с помощью насосов подаются вода и тепло, там безусловно желательно иметь такую резервную систему - отметил Алексей Кучеренко.

Вместе с тем, по словам члена профильного комитета, приобретение и обслуживание таких устройств требует усилий и капиталовложений самих людей.

"Генератор надо установить, подключить, заливать топливо. А наши люди не сильно любят это делать.

Такие программы - это, безусловно, хорошо. Будет интересно посмотреть, сколько процентов украинцев к ним присоединятся. Это можно назвать своеобразным экспериментом, который многое покажет в плане ментальности украинцев, их платежеспособности", - подытожил нардеп.

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В Броварах шесть многоквартирных домов получат более 260 тысяч гривен частичной компенсации за приобретение альтернативных источников электроснабжения.

"На исполкоме приняли решение о выделении средств на частичную компенсацию за приобретение альтернативных источников электроснабжения жителям шести многоквартирных домов. За покупку трех дизельных генераторов, электрогенераторной установки и автономного инвертора с аккумулятором город компенсирует более 260 тысяч гривен. В этом году это были первые заявки, которые быстро обработаны и согласованы", - сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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