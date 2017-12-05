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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 86712 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108489 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109828 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128585 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106027 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107785 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Показ "Карточного домика" возобновят без Спейси

Показ "Карточного домика" возобновят без Спейси

Киев  •  УНН

 • 14463 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Производство шестого и последнего сезона сериала "Карточный домик" возобновят в следующем году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Показ политической драмы был приостановлен в октябре в связи с обвинениями в сексуальном проступке против звезды сериала Кевина Спейси.

О решении заявил начальник отдела контента Netflix Тед Сарандос накануне.

В ноябре Netflix заявила, что не будет продолжать сериал, если Спейси останется. Продюсер Media Rights Capital приостановил его.

В сезоне с восемью эпизодами основное внимание будет уделено еще одной звезде сериала Робин Райт. Дата выпуска сезона не объявлена.

Netflix заявила, что решение закончить сериал было принято до того, как Спейси обвинили в попытке соблазнить подростка в 1986 году. Он сказал, что не помнил об этом, но после этого последовали обвинения других людей.

Представитель Спейси сказал, что актер собирается лечиться.

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