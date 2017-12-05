Показ "Карткового будиночку" відновлять без Спейсі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Виробництво шостого і останнього сезону серіалу "Картковий будиночку" відновлять наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.
Показ політичної драми був припинений в жовтні у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному проступку проти зірки серіалу Кевіна Спейсі.
Про рішення заявив начальник відділу контенту Netflix Тед Сарандос напередодні.
У листопаді Netflix заявила, що не буде продовжувати серіал, якщо Спейсі залишиться. Продюсер Media Rights Capital призупинив його.
У сезоні з вісьмома епізодами основна увага буде приділена ще одній зірці серіалу Робін Райт. Дата випуску сезону не оголошена.
Netflix заявила, що рішення закінчити серіал було прийнято до того, як Спейсі звинуватили в спробі спокусити підлітка в 1986 році. Він сказав, що не пам'ятав про це, але після цього пішли звинувачення інших людей.
Представник Спейсі сказав, що актор збирається лікуватися.