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Показ "Карткового будиночку" відновлять без Спейсі

Показ "Карткового будиночку" відновлять без Спейсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Виробництво шостого і останнього сезону серіалу "Картковий будиночку" відновлять наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Показ політичної драми був припинений в жовтні у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному проступку проти зірки серіалу Кевіна Спейсі.

Про рішення заявив начальник відділу контенту Netflix Тед Сарандос напередодні.

У листопаді Netflix заявила, що не буде продовжувати серіал, якщо Спейсі залишиться. Продюсер Media Rights Capital призупинив його.

У сезоні з вісьмома епізодами основна увага буде приділена ще одній зірці серіалу Робін Райт. Дата випуску сезону не оголошена.

Netflix заявила, що рішення закінчити серіал було прийнято до того, як Спейсі звинуватили в спробі спокусити підлітка в 1986 році. Він сказав, що не пам'ятав про це, але після цього пішли звинувачення інших людей.

Представник Спейсі сказав, що актор збирається лікуватися.

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